Presentazione lista Avanti Ariano Psi a sostegno di Grasso: arriva Maraio Introduce la coordinatrice Maria Elena De Gruttola

Giovedì 14 maggio 2026 alle ore 18.00 presso il ristorante Villa Kristall, verrà presentata la lista Avanti Ariano PSI a sostegno del candidato sindaco Carmine Grasso.

La presentazione dei candidati della lista Avanti Ariano Psi vedrà la presenza di Enzo Maraio assessore regionale al turismo nonché segretario nazionale di Avanti Psi e del segretario regionale della Campania Michele Tarantino.

Il progetto politico Avanti alle scorse elezioni regionali in Campania ha raggiunto uno straordinario risultato ottenendo il 6% e conquistando l’elezione di tre consiglieri regionali e la nomina dell’assessore al Turismo, Promozione del territorio e Transizione digitale, nella persona del segretario nazionale Enzo Maraio, segna una nuova fase di impegno e proposta, che mette insieme riformismo socialista, cattolicesimo democratico ed associazionismo civico, con l’ambizione di costruire una piattaforma comune capace di parlare al mondo del lavoro, ai giovani, ai territori e a tutte le energie democratiche.

La lista Avanti Ariano Psi mette insieme rappresentanti della società civile, professionisti e artigiani, esponenti storici del Psi e nuove leve, tutti insieme con un unico obiettivo, quello di portare avanti le istanze della nostra comunità e di migliorarne le condizioni.