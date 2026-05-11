Catanzaro-Avellino, fuori Favilli: convocati di Ballardini per la gara playoff

Si conferma l'elenco degli indisponibili per infortunio in casa Avellino. Anche Favilli resta fuori dalla lista dei convocati a causa dell'affaticamento al bicipite femorale sinistro. Nonostante la presenza con i compagni di squadra nel primo allenamento verso i playoff, l'attaccante non sarà a disposizione di Ballardini per il turno preliminare con il Catanzaro. Fuori anche Milani, Sala e Simic con il lungodegente Reale. Fontanarosa torna tra i convocati dopo il turno di squalifica.
I calciatori a disposizione
1 Iannarilli, 2 Missori, 4 Izzo, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 16 Kumi, 18 Sgarbi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 45 Pane, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 94 Insigne
Il report biancoverde
Andrea Favilli è alle prese con un affaticamento al bicipite femorale di sinistra. Alessandro Milani è alle prese con un trauma al calcagno sinistro. Filippo Reale sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione muscolare al muscolo soleo di sinistra. Marco Sala è alle prese con un trauma contusivo distrattivo alla caviglia sinistra. Lorenco Simic sta proseguendo il programma di recupero in seguito ad una distrazione al flessore della coscia sinistra.