Catanzaro-Avellino, fuori Favilli: convocati di Ballardini per la gara playoff Il solo Fontanarosa, dopo il turno di squalifica, torna nell'elenco dei convocati

Si conferma l'elenco degli indisponibili per infortunio in casa Avellino. Anche Favilli resta fuori dalla lista dei convocati a causa dell'affaticamento al bicipite femorale sinistro. Nonostante la presenza con i compagni di squadra nel primo allenamento verso i playoff, l'attaccante non sarà a disposizione di Ballardini per il turno preliminare con il Catanzaro. Fuori anche Milani, Sala e Simic con il lungodegente Reale. Fontanarosa torna tra i convocati dopo il turno di squalifica.

I calciatori a disposizione

1 Iannarilli, 2 Missori, 4 Izzo, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 16 Kumi, 18 Sgarbi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 45 Pane, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 94 Insigne

Il report biancoverde

Andrea Favilli è alle prese con un affaticamento al bicipite femorale di sinistra. Alessandro Milani è alle prese con un trauma al calcagno sinistro. Filippo Reale sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione muscolare al muscolo soleo di sinistra. Marco Sala è alle prese con un trauma contusivo distrattivo alla caviglia sinistra. Lorenco Simic sta proseguendo il programma di recupero in seguito ad una distrazione al flessore della coscia sinistra.