il catanzaro recupera iemmello per la sfida playoff con l avellino

Il dubbio è volato via nella giornata di ieri con il ritorno in gruppo, ma arriva la certezza nelle scorse ore. Pietro Iemmello è nell'elenco dei convocati diramato da Alberto Aquilani per il Catanzaro verso la sfida playoff con l'Avellino, in programma domani (ore 21) al "Ceravolo". Il tecnico giallorosso ha inserito N'Dri Philippe Koffi, valutato nelle ultime ore, ma regolarmente nella lista dei calciatori a disposizione.
I calciatori a disposizione
Portieri: 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli
Difensori: 2. Esteves, 4. Antonini, 5. Bashi, 6. Fellipe Jack, 23. Brighenti, 26. Verrengia, 27. Favasuli, 62. Frosinini, 84. Cassandro
Centrocampisti: 10. Petriccione, 14. Liberali, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 28. Oudin, 30 Alesi, 32. Rispoli, 98. Buglio
Attaccanti: 8 Pittarello, 9. Iemmello, 19 Nuamah, 39. Koffi, 77. D’Alessandro, 94. Di Francesco