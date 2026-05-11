Franco D'Ercole: la politica della coerenza Il ricordo ad Avellino ad un anno dalla sua scomparsa

"Franco D'Ercole: la politica della coerenza". Ad un anno dalla sua scomparsa lo ricorderanno ad Avellino: Antonio Bassolino, Stefano Caldoro, Alberta De Simone, Maurizio Gasparri, Sergio Rastrelli, Gianfranco Rotondi, Gennaro Sangiuliano e Fabrizio Tatarella.

Un incontro promosso dal centro studi Tatarella D'Ercole. L'appuntamento è per giovedì 21 maggio alle ore 10.30 al circolo della stampa corso Vittorio Emanuele ad Avellino, proprio nel giorno del primo anniversario della sua scomparsa.

Un politico galantuomo, dai toni sempre gentili, venuto a mancare all'età di 79 anni, vinto da una malattia incurabile.

Storico esponente della destra. Assessore regionale alle attività produttive e al turismo nella giunta di Antonio Rastrelli, è stato per quindici anni consigliere regionale. Per lunghi anni anche consigliere comunale ad Avellino nel movimento sociale italiano. Fu protagonista della svolta di Fiuggi del 1995 che portò alla nascita di alleanza nazionale. Così fu ricordato alla Camera dal deputato Gianfranco Rotondi il giorno della scomparsa.