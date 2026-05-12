Coni Avellino, Saviano: "Una provincia sportiva nei playoff" "Risultati esaltanti, siano traino anche per altri settori della comunità"

Dall'US Avellino nel calcio in Serie B, passando all'Avellino Basket in Serie A2 e alla Scandone in Serie B Interregionale nella pallacanestro e con la Sandro Abate nel calcio a 5 in Serie A. L'Irpinia è nei playoff in più discipline, è protagonista con tanti altri atleti ed ecco la sottolineatura dei risultati da parte del Coni Avellino con il suo delegato, Giuseppe Saviano: "Unione Sportiva Avellino, Avellino Basket, Scandone Avellino e Sandro Abate Five Soccer sono, nei rispettivi campionati, nei playoff e tanti atleti, in varie discipline sportive, si affermano a livello nazionale. Non è un risultato da sottovalutare per una Provincia con circa quattrocentomila abitanti mentre assistiamo ad uno spopolamento con numeri sempre più alti. - ha affernato Saviano tramite nota ufficiale - Noi, naturalmente, facciamo i nostri complimenti agli atleti, tecnici e dirigenti dei quattro sodalizi che, sempre più, sono protagonisti nei rispettivi campionati, dando significati che vanno anche al di là degli aspetti meramente sportivi. Non dimentichiamo inoltre, il contributo di chi ha sostenuto economicamente le squadre e chi, attraverso una presenza numerosissima su tutti i campi d’Italia, non ha fatto mancare mai la propria vicinanza ai sodalizi".

"Traino anche per altri settori della nostra comunità"

"Non è un caso che i nostri giovani hanno organizzato club in molte città del Nord coniugando la passione sportiva ad una forte aggregazione. - ha aggiunto il delegato Coni Avellino - Sono state messe in campo risorse umane ed economiche importanti e credo che valga la pena, indipendentemente dai percorsi, di sostenere, ancora con più forza, i nostri sodalizi in questo percorso virtuoso. Crediamo, infine, che questi esaltanti risultati sportivi possano essere da importante traino di risultati importanti anche per altri settori della nostra Comunità".