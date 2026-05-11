Avellino, Aste ok: annullamento bis del sequestro dei beni del figlio di Aprile Ora si attende la fissazione di una nuova udienza davanti alla Corte di Appello

di Paola Iandolo

Aste Ok, annullata per la seconda volta, l'ordinanza di sequestro relativa ai beni di G. A. (figlio di Armando Aprile, non indagato nel procedimento penale). La decisione bis arriva dai giudici della Suprema Corte e riguarda la società A&G. Accolto dunque ancora una volta il ricorso presentato dall'avvocato Alberico Villani. I giudici di legittimità hanno tuttavia ritenuto necessaria una nuova valutazione nel merito, rimettendo la questione al giudice partenopeo.Tutti gli altri beni sequestrati riconducibili agli altri indagati, durante le indagini, sono tutt'ora sequestrati.

Il ricorso di R.M.: condannata al pagamento delle spese processuali

Sul fronte opposto, i giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso presentato da R. M. amministratrice della A&G S.r.l., condannandola al pagamento delle spese processuali. Il procedimento, definito con udienza in camera di consiglio, risulta ora allo stato definitivo in sede di legittimità per quanto riguarda la posizione di R.M.





