Incidente a Solofra, galleria chiusa: serata da incubo sul Raccordo Ieri sera un incidente tra più auto ha imposto la chiusura della galleria Monte Pergola

Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno, code e disagi tra Serino e Solofra. E' successo ieri sera nella galleria Monte Pergola, dove un incidente, che ha visto coinvolte più auto, ha costretto gli automobilisti in transito a code, attese e percorsi alternativi.

Solofra: chiusa la galleria del monte Pergola

Nuova serata di passione per residenti della valle dell'Irno , ancora una serata da incubo per gli automobilisti in transito sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Un violento impatto tra diverse auto ha costretto le autorità a disporre la chiusura d’urgenza dell’unica canna in funzione.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada , i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118. Gli automobilisti in arrivo da Salerno sono stati costretti ad uscire a Solofra, quelli in arrivo da Avellino a Serino, per poi transitare luno la strada Turci, per raggiungere la propria destinazione. I feriti nell’impatto sono stati trasportati al Moscati e fortunatamente non risulterebbero in gravi condizioni.