Confesercenti: attesa tra i commercianti per il confronto con i candidadi L’appuntamento è previsto per domani alle 16,30 al circolo della stampa ad Avellino

Tutto pronto per il confronto pubblico tra i candidati alla carica di sindaco di Avellino, Gianluca Festa, Laura Nargi e Nello Pizza, organizzato dalla Confesercenti provinciale di Avellino, sui temi del commercio, delle attività produttive e delle prospettive di sviluppo del capoluogo irpino.

L’appuntamento è previsto per domani alle 16,30, presso il circolo della stampa.

Tra gli operatori del settore cresce l’attesa per l’iniziativa, che permetterà di conoscere direttamente dai protagonisti gli obiettivi programmatici della prossima amministrazione comunale di Piazza del Popolo, ma anche di illustrare problemi, istanze e proposte delle imprese e dell’organizzazione che le rappresenta, guidata da Giuseppe Marinelli, che punta ad un rilancio del comparto e ad un percorso di crescita complessiva dell’economia locale e del territorio.