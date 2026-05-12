Notte da incubo: incidente in galleria a Solofra, 3 feriti al Moscati Galleria chiusa a Solofra e lunghe code

Nella tarda serata di ieri, lunedì 11 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi all’interno della Galleria Monte Pergola, sul Raccordo Autostradale Avellino-Salerno, nel territorio del comune di Solofra.

L'impatto

I Vigili del Fuoco, allertati dal servizio sanitario 118, sono giunti sul posto constatando il coinvolgimento di tre autovetture, a bordo delle quali vi erano esclusivamente i rispettivi conducenti. Una delle vetture coinvolte era alimentata a GPL.

Tre feriti

I tre automobilisti, affidati alle cure del personale sanitario intervenuto, sono stati trasportati presso l’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino per le cure necessarie.

Polizia sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas, per gli adempimenti di competenza e la gestione della viabilità.

I soccorsi

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’intera area interessata dall’incidente, completando successivamente le operazioni di soccorso.

La chiusura

Durante le attività di intervento, la Galleria Monte Pergola è stata temporaneamente interdetta alla circolazione fino alle ore 01:00 circa di oggi, martedì 12 maggio.