Provinciali Avellino: Martusciello: 3 consiglieri a FI, centrodestra siamo noi Le dichiarazioni

"Forza Italia elegge tre consiglieri provinciali ad Avellino, mentre Lega e Fratelli d'Italia restano senza rappresentanza. È un dato politico chiaro: il centrodestra siamo noi". Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. "Ad Avellino c'è chi parla e chi opera. C'è chi prova a dettare la linea senza avere voti e chi invece può farlo perché ha consenso e radicamento sul territorio", aggiunge. "Forza Italia ha dimostrato con i fatti la propria forza alle elezioni provinciali. Ora si va avanti senza indugio verso le comunali, con una linea chiara e civica", conclude il leader degli azzurri campani.