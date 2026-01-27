Savignano e Ariano: due trattori rubati e malviventi nelle abitazioni Indagini in corso da parte di carabinieri e polizia su quanto accaduto nelle ultime ore

Due trattori rubati nelle ultime ore in contrada Ciccotonno a Savignano Irpino su cui indagano i carabinieri. Un fenomeno che si era attenuato rispetto all'escalation degli anni scorsi, soprattutto nel territorio di Difesa Grande ad Ariano Irpino. E proprio qui, questa sera, in località Santa Regina e zone limitrofe si sono riaffacciati i ladri.

Hanno colpito una coppia di anziani in casa, già nel letto, puntando loro in faccia una torcia per poi trafugare all'interno. Ci sono accertamenti in corso. Il bottino è in via di quantificazione ma sembrerebbe non consistente.

La stessa banda è poi entrata in un'altra abitazione disabitata per poi allontanarsi nelle campagne di Vascavino. Qui un ragazzino nel fare ritorno a casa, sarebbe stato spintonato da un individuo poi fuggito. La zona è priva di illuminazione e questo facilita non poco incursioni del genere. Un terzo episodio ci viene segnalato in contrada Paragano. Siamo sempre nello stesso raggio di azione e un altro tentativo invece in contrada Patierno.

Sul posto ci sono pattuglie di polizia e carabinieri alla ricerca dei malviventi, ma finora senza alcun esito. Viene rivolto un appello alle famiglie tra Ariano Irpino, Villanova del Battista e Zungoli a vigilare e ad allertare in caso di avvistamento di persone e auto sospette immediatamente il 112 e 113.