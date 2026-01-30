Terremoto, doppia scossa in Irpinia di magnitudo lieve tra Melito e Bonito I lievi eventi tellurici in provincia di Avellino

La terra trema in Irpinia. Lievi scosse di magnitudo al di sotto diagnitudo 2 sono state rilevate dai sismografi dell'Ingv. I due epicentro sono stati accertati e rivelati dalle strumentazioni dell'Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia tra Bonito e Melito Irpino, in provincia di Avellino.

Il primo sisma di magnitudo ML 1.9 è avvenuto nella zona: 3 km NE Bonito (AV), alle ore 12:42:10 (UTC +01:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.1258, 15.0242 ad una profondità di 18 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Un terremoto di magnitudo ML 1.7 è avvenuto nella zona: 4 km N Melito Irpino (AV), oggi 30-01-2026 alle ore13:42:29 (UTC +01:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.1413, 15.0403 ad una profondità di 22 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Non si segnalano danni a cose e persone.