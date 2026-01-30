Ariano, Azione nel cantiere della stazione Hirpinia: ecco il punto sui lavori

Visita del deputato Antonio D'Alessio e dei vertici provinciali, regionali e locali

Ariano Irpino.  

Il deputato di Azione Antonio D'Alessio ha fatto tappa stamane nel cantiere della stazione Hirpinia ad Ariano in località Santa Sofia.

Ad accompagnare il membro della commissione giustizia e ufficio di presidenza della camera è stato il segretario provinciale di Azione Avellino Domenico Gambacorta, la presidente dell'assemblea regionale di Azione Campania Raffaela Manduzio, il segretario di Azione Ariano Irpino Fabio Gambacorta e Donato Genua gruppo comunicazione di Azione Campania.

"Ho visitato il cantiere della stazione "Hirpinia", situata tra Ariano Irpino e Grottaminarda, che rappresenterà un nodo strategico della nuova linea Alta Velocità Napoli-Bari, parte di un corridoio europeo. Il lotto Apice-Hirpinia e la stazione stessa collegheranno la Valle Ufita a Napoli in circa 40 minuti e costituiranno un importante polo logistico per il traffico passeggeri e merci.

È un'opera fondamentale - ha detto D'Alessio - per un'area che ha necessità di essere rilanciata per evitare un ulteriore spopolamento e che sarà un volano per l'economia del territorio con ricadute anche occupazionali".

Un ringraziamento è stato espresso ai tecnici del gruppo ferrovie dello stato Italiane, rete ferroviaria italiana, di Italferr e la ditta appaltatrice We Build per l'accoglienza e la professionalità dimostrate.

"Nonostante gli inevitabili imprevisti, dovuti anche a cause esogene rappresentate anche dalla particolare complessità e fragilità del territorio, l'opera è in via di completamento e i lavori proseguono.

È compito della politica vigilare ed assicurare il massimo supporto affinché i problemi vengano affrontati e risolti con l'obiettivo finale di favorire la crescita dei nostri territori e il benessere dei cittadini che li abitano".

