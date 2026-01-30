Ariano, Azione nel cantiere della stazione Hirpinia: ecco il punto sui lavori Visita del deputato Antonio D'Alessio e dei vertici provinciali, regionali e locali

Il deputato di Azione Antonio D'Alessio ha fatto tappa stamane nel cantiere della stazione Hirpinia ad Ariano in località Santa Sofia.

Ad accompagnare il membro della commissione giustizia e ufficio di presidenza della camera è stato il segretario provinciale di Azione Avellino Domenico Gambacorta, la presidente dell'assemblea regionale di Azione Campania Raffaela Manduzio, il segretario di Azione Ariano Irpino Fabio Gambacorta e Donato Genua gruppo comunicazione di Azione Campania.

"Ho visitato il cantiere della stazione "Hirpinia", situata tra Ariano Irpino e Grottaminarda, che rappresenterà un nodo strategico della nuova linea Alta Velocità Napoli-Bari, parte di un corridoio europeo. Il lotto Apice-Hirpinia e la stazione stessa collegheranno la Valle Ufita a Napoli in circa 40 minuti e costituiranno un importante polo logistico per il traffico passeggeri e merci.

È un'opera fondamentale - ha detto D'Alessio - per un'area che ha necessità di essere rilanciata per evitare un ulteriore spopolamento e che sarà un volano per l'economia del territorio con ricadute anche occupazionali".

Un ringraziamento è stato espresso ai tecnici del gruppo ferrovie dello stato Italiane, rete ferroviaria italiana, di Italferr e la ditta appaltatrice We Build per l'accoglienza e la professionalità dimostrate.

"Nonostante gli inevitabili imprevisti, dovuti anche a cause esogene rappresentate anche dalla particolare complessità e fragilità del territorio, l'opera è in via di completamento e i lavori proseguono.

È compito della politica vigilare ed assicurare il massimo supporto affinché i problemi vengano affrontati e risolti con l'obiettivo finale di favorire la crescita dei nostri territori e il benessere dei cittadini che li abitano".