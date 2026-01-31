Non c'è pace per i bancomat in Irpinia: esplosione nella notte a Bisaccia La banda della marmotta non si arrende e continua a colpire

La banda della marmotta non si arrende e continua a colpire in Irpinia, in modo particolare nel territorio facilmente penetrabile al confine con la Puglia.

Ancora un bancomat esploso e fatto saltare in aria. E' accaduto nel cuore della notte a Bisaccia al piano regolatore nella terra dell'osso.

Un boato, avvertito anche a distanza, ha scosso i residenti. Due colpi a ripetizione. Sul posto i carabinieri, polizia municipale, vigili del fuoco, insieme al personale della Cosmopol. Malviventi velocemente in fuga. Non si conosce al momento l'ammontare del bottino.

E' il secondo attacco a Bisaccia nel giro di sette mesi. Nel giugno scorso era stata la volta dell'ufficio postale in via Roma con la stessa tecnica esplosiva.

Un fenomeno fuori controllo ovunque. E' di ieri l'allarme sugli attacchi ai bancomat nel napoletano dal parte del questore Maurizio Agricola il quale ha blindato le varie sedi bancarie e postali con l'impiego di 100 uomini.