Oggi i funerali di Michelangelo Ciarcia: Addio ad un politico leale e altruista Oggi a Venticano i funerali di Michelangelo Ciarcia, politica in lutto. Il cordoglio di Carlo Iannac

È morto ieri per un malore improvviso Michelangelo Ciarcia, apprezzato commercialista e responsabile del prosciuttificio di Venticano fondato dal bisnonno, ma anche attivo in politica - con Dc, Partito Popolare e Pd - e nelle istituzioni dal Comune di Venticano all’Alto Calore. Aveva 69 anni. Oggi l'ultimo saluto nella sua Venticano. I funerali di Michelangelo Ciarcia saranno celebrati domattina a Venticano nella Chiesa Madre, a partire dalle ore 11.

I funerali, il cordoglio

In queste ore sono tanti i ricordi e i messaggi di cordoglio. Come quello del senologo e già consigliere regionale del Pd, Carlo Iannace che dice: "Michelangelo Ciarcia è stato imprenditore e politico di primo piano, protagonista per anni della vita politica e istituzionale dell’Irpinia. Nel corso del suo percorso pubblico, Ciarcia ha incrociato più volte il cammino di amministratori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni, affrontando temi e problematiche legate allo sviluppo e agli interessi dell’Irpinia, con spirito di collaborazione e senso di responsabilità."

Iannace: Irpinia piange leale e disponibile

Al dolore della famiglia si è unito il dottore Carlo Iannace, che ha espresso parole di profondo cordoglio per la scomparsa avvenuta improvvisamente nella mattinata odierna. «Michelangelo Ciarcia è stato un uomo disponibile, leale e altruista – ha dichiarato – un amministratore e un politico capace, sempre attento ai bisogni del territorio. La sua assenza si farà sentire».

La morte di Michelangelo Ciarcia lascia un vuoto umano e politico significativo. Il ricordo del suo impegno e della sua dedizione alla cosa pubblica resterà patrimonio della comunità irpina, che oggi lo saluta con commozione e rispetto.