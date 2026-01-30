Assalto ai bancomat, scatta l'offensiva nel napoletano: 100 uomini in azione Provvedimento urgente del questore dopo gli ultimi gravi episodi

Troppi i bancomat fatti esplodere in Campania. Un fenomeno fuori controllo negli ultimi giorni soprattutto nel napoletano. Da qui la decisione ferma del questore di Napoli Maurizio Agricola di mettere in atto un piano di azione interforze con l'impiego di oltre 100 uomini in campo.

La decisione è avvenuta alla luce degli ultimi gravi episodi avvenuti nella notte di ieri, nei comuni di Giugliano in Campania e Qualiano. L'ordinanza del numero uno della polizia partenopea è stata già firmata. Un corposo dispositivo, al fine di prevenire eventuali ulteriori episodi analoghi.

In campo diverse forze di polizia per garantire sempre maggiore sicurezza. Intanto proseguono le indagini da parte della squadra mobile sugli ultimi episodi. Acquisiti una serie di elementi utili all'attività investigativa, al fine di individuare il commando che sta devastando i bancomat la la tecnica della marmotta creando danni ingenti e disagi enormi all'utenza.

Un fenomeno criminoso che non risparmia le altre province a partire da Avellino e Benevento dove anche qui sono stati ulteriormente rafforzati i controlli.