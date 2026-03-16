Egiziano ferito con coltellino dopo una lite L' uomo è ospite della struttura di accoglienza, l' aggressore sarebbe un estraneo

Momenti di tensione nella serata di oggi a Calvizzano, dove un cittadino egiziano di 26 anni, ospite di una struttura di accoglienza, è stato ferito con un coltellino al culmine di una lite.

L’uomo è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale di Giugliano in Campania, dove i sanitari hanno riscontrato ferite non gravi: le sue condizioni, infatti, non destano preoccupazione.

Intorno alle 20, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti dopo una segnalazione relativa a una discussione tra cittadini extracomunitari presenti nella struttura. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, poco prima dell’arrivo dei militari un uomo estraneo al centro avrebbe aggredito il 26enne per cause in corso di accertamento.

Sono attualmente in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo elementi utili a ricostruire quanto accaduto.