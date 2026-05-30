Giugno al parco di Ercolano: due occasioni per visitare gratis Le date da segnare in agenda

Il 2 giugno, festa della repubblica, e il 7 giugno, prima domenica del mese con #domenicamuseo, ingresso gratuito al parco archeologico di Ercolano

Il parco archeologico di Ercolano apre le sue porte gratuitamente per due domeniche consecutive nel mese di giugno, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione straordinaria per immergersi nella città romana sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

Le date da segnare in agenda

Martedì 2 giugno 2026

Festa della repubblica: 80° anniversario della nascita della repubblica italiana. Ingresso gratuito.

Domenica 7 giugno 2026: #domenicamuseo. Prima domenica del mese iniziativa Mic Ingresso gratuito.

2 giugno festa della Repubblica

In occasione della festa della repubblica e dell’ottantesimo anniversario dalla nascita della repubblica italiana, il parco archeologico di Ercolano aderisce all’iniziativa promossa dal ministero della cultura che prevede l’apertura gratuita di tutti i musei e i parchi archeologici statali. Una giornata per celebrare i valori fondanti della nostra democrazia attraverso il patrimonio culturale che ne è espressione.



7 giugno #domenicamuseo

La prima domenica di giugno coincide con l’appuntamento mensile con #domenicamuseo, l’iniziativa del ministero della cultura che ogni prima domenica del mese consente l’accesso gratuito ai luoghi della cultura statali. Un’opportunità in più per famiglie, turisti e appassionati di storia antica per scoprire o riscoprire l’eccezionale sito Unesco di Ercolano.

Due giornate, due gratuità: giugno si conferma un mese ideale per visitare il parco di Ercolano. Il sito offre un’esperienza unica al mondo: case, arredi, oggetti quotidiani e resti umani restituiscono con straordinaria vividezza la vita di una città romana al momento della sua improvvisa fine, regalando un viaggio nel passato che non ha eguali.