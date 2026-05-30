Destra, il nodo Vannacci: "Indipendenza" confluisce in FN La sfida di Vannacci a Napoli e in Campania

Con una mossa che scuote il panorama politico a destra, il movimento "Indipendenza", fondato dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, ha ufficializzato oggi a Napoli, presso lo storico circolo Rari Nantes, la propria confluenza in Futuro Nazionale (FN), la formazione guidata dal generale Roberto Vannacci. L'evento, che ha visto la partecipazione di esponenti di spicco come il presidente di Indipendenza Massimo Arlechino, il vicesegretario nazionale Chicco Costini e il referente campano di FN Catello Di Capua, segna un passo decisivo verso il tentativo di aggregazione delle sigle identitarie.

Il peso dei numeri: la variabile Vannacci

La strategia di aggregazione non è casuale, ma dettata da numeri che rendono la formazione di Vannacci l'ago della bilancia delle prossime politiche. Secondo le ultime proiezioni di YouTrend elaborate sulla base della supermedia quindicinale, la sfida tra centrodestra e campo progressista si gioca sul filo dei decimali. Senza l'apporto di FN, la coalizione di governo appare in affanno, rischiando di soccombere al centrosinistra nel testa a testa elettorale. Al contrario, l'ingresso di Futuro Nazionale - la cui base elettorale è stimata oggi attorno al 4,5% -sposterebbe l'ago della bilancia, garantendo alla coalizione a guida Meloni una proiezione di circa il 48,9%. Una "polizza vita" politica che pone Giorgia Meloni di fronte a un bivio strategico: cercare l'alleanza con il centro di Carlo Calenda o accettare la torsione a destra imposta dall'ascesa di Vannacci.

Le motivazioni dell'accordo

"Vannacci punta a riunire le destre disperse che, frammentandosi, hanno contribuito alle difficoltà dell'area", ha spiegato Catello Di Capua a margine dell'incontro. Il dato sulla crescita è, per i vertici di FN, inequivocabile: un incremento dello 0,9% in appena una settimana, che spinge il movimento verso quota 4,5%.

Per Chicco Costini, il passaggio in Futuro Nazionale rappresenta la naturale evoluzione delle battaglie di Indipendenza: "In Vannacci abbiamo visto la possibilità di restituire al popolo la facoltà di decidere. Denunciamo da tempo la perdita di autonomia della politica italiana, subordinata a decisioni prese a Bruxelles, Washington o Londra".

Il "caso" Vannacci e la replica sui social

Mentre il nodo del posizionamento ufficiale nel centrodestra resta ancora oggetto di negoziazione, il generale Vannacci ha scelto la via dei social per rispondere agli attacchi mediatici. Con un post che fa riferimento a un presunto "effetto Marina Berlusconi" - innescato dalle recenti critiche di esponenti come Lupi, Ronzulli, Occhiuto e Polverini - il leader di FN ha rivendicato un boom di adesioni: oltre 10.000 nuovi iscritti in appena 72 ore. "Il vostro contributo sarà la miglior risposta agli attacchi. Il futuro è con noi", ha concluso Vannacci, che durante l'evento napoletano è intervenuto in collegamento video.