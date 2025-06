Boato nella notte a Bisaccia: esplode postamat, malviventi in fuga Assalto nel centro del paese

Assalto al postamat banditi in fuga nel cuore della notte a Bisaccia in provincia di Avellino. È successo nella centralissima via Roma, nel centro antico del paese. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e rilievi sul posto e sono attesi gli artificieri da Napoli, per completare le attività di bonifica.

Da accertare se i banditi, con buona probabilità specializzati in assalti a bancomat, siano riusciti a portare a casa il bottino. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e vigilanza Cosmopol.

Si tratta dell'ennesimo episodio in Irpinia, nelle aree interne. L'ultimo assalto leggi qui, mercoledì 4 giugno a Grottaminarda. Postamat scassinato ma colpo andato a vuoto e malviventi in fuga. I carabinieri riuscirono ad intercettare sotto il ponte dell'autostrada Napoli-Canosa una delle auto utilizzate e poi abbandonate dalla banda.