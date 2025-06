Esplosione nella notte a Grottaminarda: commando fa saltare in aria il postamat Indagini in corso da parte dei carabinieri

Esplosione nel cuore della notte in Irpinia a Grottaminarda. Commando fa saltare in aria il postamat nella centralissima via Valle. E' successo poco prima delle 4. Non era mai accaduto nel corso degli anni qui. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e vigilanza Cosmopol.

Ancora da quantificare il bottino. Gli uomini del nucleo operativo sono in attesa dell'arrivo degli artificieri da Napoli prima di poter effettuare i rilievi.

Dalla compagnia di Ariano Irpino è giunto in prima persona in capitano Ludovica Arrabito. L'allarme è stato diramato subito ma della banda dei malviventi fuggita probabilmente lungo l'A16 Napoli-Canosa nessuna traccia. I carabinieri poco dopo le 5.30 hanno individuato un'auto abbandonata in prossimità di un ponte dai componenti della banda, fuggiti probabilmente a bordo di un'altra vettura. Indagini in corso.