Irpinia in lutto: addio a Pellegrino Maccario: "Addio Rino, siamo distrutti" Il decesso i messaggi di cordoglio

Irpinia in lutto per la morte di Pellegrino Maccario, noto a tutti come "Rino", che è venuto a mancare serenamente oggi, 13 dicembre 2025, all’età di 71 anni.

impegno civile, sociale e professionale hanno fatto di Rino un uomo amato e stimato dalla sua comunità.

Nato in una piccola realtà della provincia di Avellino, Maccario ha attraversato la vita con una capacità di entrare in relazione con le persone, con il territorio e con le istituzioni che pochi sanno esprimere. Oltre alla moglie Elisabetta Ciccariello, ai figli Alessandra, Luca ed Eleonora, e ai suoi cari, Maccario ha lasciato una comunità grata, che oggi lo piange.

Un esempio di passione politica e impegno per il territorio

A livello politico, la sua passione per la comunità lo portò a impegnarsi in prima linea: con Luigi Mainolfi, contribuì a creare la Comunità Montana del Partenio, un progetto fondamentale per la valorizzazione del territorio montano.

Il suo impegno politico si estese anche all’assessorato nel Comune di Mercogliano, dove fece sentire la sua voce per migliorare la vita della cittadinanza.

Sport Days

Come presidente onorario dell’AICS provinciale di Avellino, promosse iniziative come lo SportDays, eventi che coinvolsero migliaia di persone e contribuirono a rendere lo sport un’occasione di incontro e crescita per la comunità.

Non fu solo un organizzatore, ma un uomo che credeva nel valore educativo e sociale delle attività sportive, come strumento per favorire l'integrazione e il benessere collettivo.

Il pioniere dell’osteopatia: l’impronta di un “Santone”

Ma forse, quello che più di ogni altra cosa distingue Maccario è il suo contributo alla medicina osteopatica.

Negli anni '70, quando questa disciplina era ancora agli albori in Italia, divenne uno dei suoi primi pionieri, guadagnandosi sul campo l’affettuoso soprannome di "Santone".

Il Doria

Gli anni ‘90 segnarono un altro capitolo importante della sua vita: la fondazione della scuola alberghiera Manlio Rossi Doria di Avellino, nella quale ricoprì il ruolo di vice preside fino al suo pensionamento.