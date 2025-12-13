Grottaminarda: il comune riceve in dono 40 abeti Un'importante iniziativa "green" non solo in vista del Natale

40 Abeti donati al comune di Grottaminarda posizionati lungo corso Vittorio Veneto per accentuare l'atmosfera natalizia e per arricchire, successivamente, il verde paesaggistico. Un'importante iniziativa "green" e natalizia al contempo.

Un' inziativa - spiega il vicesindaco con delega all'ambiente Antonio Vitale - nata dall'esigenza di continuare il percorso di riqualificazione del verde avviato nella nostra cittadina lo scorso anno quando sono stati messi a dimora oltre 80 alberi ed altri 15, a breve, saranno piantati in via Angelo Antonio Minichiello per ridare continuità ad un viale alberato rimasto abbandonato per troppi anni.

Questi abeti, infatti, dopo le festività, saranno messi a dimora in parte lungo la staccionata che stiamo riqualificando, al di sopra del Parco Molinello, e in parte in altre zone della città.

Dunque in occasione del Natale abbiamo pensato di creare un viale alberato sul corso ed invitiamo, chiunque lo desideri, ad addobbarli per renderli ancora più belli. Un grande ringraziamento a chi contribuirà nel realizzare tale obiettivo».