"Sì al footing, no all'asporto": la Fase 2 di Lauro Il sindaco Bossone spiega i provvedimenti in vigore dal 4 maggio

Alla vigilia del 4 maggio il sindaco di Lauro Antonio Bossone fa il punto sulla ripartenza nella Fase 2. “Tutti i cittadini di Lauro per strada dovranno indossare mascherine e guanti altrimenti saranno sanzionati. A pizzerie bar e ristoranti concediamo la possibilità di fare la consegna a domicilio, più in là arriveremo all'asporto, ma con cautela perchè il ricordo della zona rossa è ancora troppo vicino".

"I negozi riapriranno con tutte le prescrizioni del caso - continua il primo cittadino - e chi lavora all'interno dovrà sottoporsi a test. Per acquistare nei nostri negozi potranno venire anche persone al di fuori del nostro comune ma i commercianti dovranno trascrivere la loro presenza.

Non solo. "Siamo pronti - aggiunge - per un esperimento pilota con due frazioni del Comune di Quindici limitrofe che potranno venire a fare la spesa. Se l'esperimento andrà bene lo estenderemo a tutti. Prevediamo una situazione scaglionata da verificare di volta involta.

Infine l'attività motoria. "Non vogliamo negarla a nessuno, ma regolamentarla suddividendo i cittadini per lettera alfabetica. Se non saranno rispettate le regole – conclude Bossone - saremo costretti a prendere nuovi provvedimenti restrittivi".