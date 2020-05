Appello a Papa Francesco: "No alla partenza delle suore" A Montecalvo Irpino, tiene banco l'addio delle suore della Sacra Famiglia di Spoleto

Tiene banco la notizia a Montecalvo Irpino, dell'addio delle suore della Sacra Famiglia di Spoleto, presenti da più di 20 anni sul territorio. Per ordine dei Superiori, dovranno chiudere la loro casa andando via definitivamente.

Per tutto il paese è stato un fulmine a ciel sereno, lasciando tutti nell'angoscia più profonda ed in una desolazione devastante.

Così il popolo montecalvese in una lettera: "I nostri territori, già così disagiati, isolati, hanno assoluto bisogno della presenza dei consacrati che, con la loro vicinanza, comunicano forza, coraggio, fiducia, speranza, tenacia, soprattutto in un momento così difficile a causa di una pandemia che lascia vuoti incolmabili e difficoltà di ogni sorta da affrontare, in un futuro incerto."

Ed ecco che tutta la comunità chiede aiuto al parroco Don Lorenzo di Chiara, al Vescovo Accrocca, a tutta la diocesi di Benevento, affinché le suore restino sul territorio.

"È importante che vinca l'amore, il buonsenso, il bene collettivo. La comunità non può e non deve essere lasciata sola. È Dio stesso che ce lo insegna e ce lo chiede. Il popolo Montecalvese non vuole essere abbandonato e non può perdere le Suore che negli anni hanno testimoniato, con la loro vita, i principi evangelici, in particolare quello della prossimità, così cara a Papa Francesco.

Montecalvo non vuole rimanere orfana di questo importante punto di riferimento e farà di tutto affinché le suore della Sacra Famiglia di Spoleto restino sul territorio."