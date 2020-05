Dimesso l'ultimo paziente Covid dalla Clinica Villa Maria Ha funzionato in Irpinia la sinergia tra strutture pubbliche e private

Dimissione dell'ultimo paziente stamane dal reparto Covid della Clinica Villa Maria a Miabella Eclano. 22 in totale quelli gestiti in reparto, di cui 20 trasferiti dall’ospedale Frangipane di Ariano Irpino e 2 dal Moscati di Avellino.

Una collaborazione tra strutture pubbliche e private che si è dimostrata essenziale nell’affrontare una situazione sanitaria senza precedenti, dimostrando sul campo che la sanità è una sola e tutti gli operatori sanitari hanno lo stesso comune denominatore: curare i malati.

Dalla direzione sanitaria della struttura: "Certi di aver svolto bene il nostro compito con la dovuta competenza e professionalità, di cui ringraziamo tutti i nostri dipendenti che mai come ora hanno dimostrato senso del dovere e di attaccamento alla nostra struttura.

Ringraziamo inoltre il sindaco di Mirabella Eclano Giancarlo Ruggiero e Maria Morgante direttore generale della Asl di Avellino per l’appoggio ed il sostegno ricevuto sia nella fase organizzativa che gestionale di questa emergenza.

Chiusa la fase acuta siamo ora pronti ad affrontare la lunga fase cronica della pandemia, bisogna restare con la guardia alta per evitare una possibile nuova recrudescenza della virulenza, abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per continuare la battaglia e vincere la guerra."