Troppi assembramenti, il sindaco fa sparire le panchine Il singolare episodio a Lauro

Evitare assembramenti a tutti i costi, anche con provvedimenti rigidi. E' così che il sindaco di Lauro, Antonio Bossone, ha deciso di agire e rimuovere le panchine dalle piazze del paese.

E per evitare che anziani, giovani ma anche bambibi si ritrovino nel paese troppo vicini, o assembrati e senza mascherine, sono state rimosse le panchine. Per Bossone sono misure restrittive necessarie perché lui stesso ha notato nei giorni scorsi che più volte sostavano persone senza il rispetto del distanziamento e senza alcuna forma di protezione. «Se le leggi non vogliono rispettarle, le facciamo rispettare noi - ha detto Bossone in video messaggio postato su facebook».

L'idea di rimuovere le panchine ha però suscitato non poche polemiche tra gli abitanti.

«Una scelta scellerata, insensata e folle - scrive qualcuno - La lotta al Covid non vuol dire segregare una intera comunità e privarla dei contatti umani. Continuare ad amministrare con la paura e la clava non ci porta ad essere un paese migliore».