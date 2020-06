Lauro, vietato fumare e bere alcolici in piazza Fa discutere la nuova ordinanza anti-covid del sindaco Bossone

Dopo la rimozione delle panchine in piazza, nuova ordinanza del sindaco di Lauro, Antonio Bossone, destinata a far discutere in paese. Il provvedimento, tra le altre cose, al punto 11 vieta di fumare e di consumare alcolici presso piazze o spazi pubblici. Il primo cittadino non manca poi di polemizzare con la Regione Campania sottolineando come, dopo la cessazione della zona rossa in data 20 aprile, a Lauro non sia stato ancora attivato lo screening sull’intera popolazione presente sul territorio comunale nonostante i reiterati inviti alla Regione Campania anche per il tramite del Prefetto e dell’Asl competente.