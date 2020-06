"Valuto se impugnare la multa. Niente isola a Via De Concilj" Festa insiste nella sua difesa. Intanto la minoranza chiede le immagini della videosorveglianza

"Con il mio legale stiamo valutando il da farsi, non escludo di impugnare la multa. Il sindaco Festa insiste nella sua difesa dopo lo show di sabato sera a via De Concilij e la sanzione di 400 euro notificatagli ieri dalla Questura.

"Atto aspettato, dovuto e anche giusto perchè le forze dell'Ordine devo svolgere le loro indagini. Per quanto mi riguarda se non saranno evidenziate mie responsabilità allora pagherò tranquillamente, se invece dovessero profilarsi mie responsabilità, che io non ritengo di avere, e allora sarò pronto ad impugnare".

Intanto però deve arrendersi al volere del prefetto Spena e per il weekend salta l'isola pedonale in via De Concilij. "La confermiamo sicuramente a Viale Italia, per via De Concilij ci prendiamo un turno di stop ma già stiamo lavorando per estenderla nel prossimo weekend al Centro Storico".

La minoranza dopo l'esposto in procura continua ad affilare le armi il presidente della commissione trasparenza Ettore Iacovacci ha fatto richiesta di avere copia delle riprese della videosorveglianza pubblica riguardanti la serata di sabato scorso. Servirà – chiarisce il capogruppo del pd - per valutare un’eventuale attività istruttoria circa gli atti dell’amministrazione comunale sulla regolamentazione della movida”.