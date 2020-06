Lavori sulla Forino-Monteforte, a breve i cantieri Ad annunciarlo l'Ente di Palazzo Caracciolo

Via libera ai lavori per ripristinare la circolazione lungo la strada provinciale 27 che collega i territori dei Comuni di Forino e Monteforte Irpino. Un lungo tratto dell’arteria è stato interessato da un importante smottamento che ha determinato la chiusura al traffico. Gli uffici dell’Ente hanno provveduto alla redazione del progetto e ad avviare le procedure per l’affidamento degli interventi. I lavori, che cominceranno a breve, riguarderanno soprattutto la regimentazione delle acque superficiali per migliorarne il deflusso e impedirne il ristagno sulla sede stradale e, di conseguenza, per prevenire danneggiamenti alla scarpata e alla pavimentazione. La stessa pavimentazione sarà completamente rifatta.

Sempre nel territorio di Forino, l’Amministrazione provinciale procederà al rifacimento di un tratto della ex ss 403 che attraversa l’abitato del paese (via Roma).

“In più occasioni ho avuto modo di confrontarmi con il sindaco Antonio Olivieri e con gli rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Forino che, giustamente, hanno sottolineato i problemi legati alla viabilità – dichiara il presidente della Provincia, Domenico Biancardi – Prezioso è stato il supporto del vice-sindaco e delegato ai Lavori Pubblici, Luigi Lanzetta, che ha fornito la propria collaborazione all’attività portata avanti dall’Ente. Ora siamo in dirittura d’arrivo con le procedure per poter finalmente avviare i cantieri”.