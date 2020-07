Stop piscina riabilitativa, Esposito scrive all'Asl Mancata riapertura del centro di riabilitazione Australia ad Avellino

Il Coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito avendo appreso dagli organi di informazione la notizia della mancata riapertura della piscina riabilitativa del centro di riabilitazione Australia di contrada Amoretta dell’Asl di Avellino, tenuto conto che dal decreto regionale della Regione Campania del 14 Aprile si evince che tali strutture potevano riaprire i battenti ma ancora oggi ciò non è

avvenuto gravando difficoltà sui pazienti che necessitano di tali prestazioni sanitarie riabilitative improrogabili se non per validi motivi in affermazione dei diritti chiede alla Asl di Avellino di fornire e fornirci chiarimenti necessari sul perché tale servizio non è stato riconsegnato all’utenza che ne necessità ritenendo che le ragioni non sono più attribuibili all’emergenza sanitaria Corona Virus. .

"E per me onore e piacere affermare i diritti di chi come me vive una disabilità oltre le critiche, oltre gli attacchi strumentali oltre ogni forma di polemica auspicando che le istanze vengano prese in considerazione e vengano attuate concretamente le risoluzioni alle problematiche."