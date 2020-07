Volturara si blinda: test per chi arriva dall'estero Il sindaco: ecco le regole

Il sindaco di Volturara Irpina ha firmato un’ordinanza utile a mappare tutti coloro che arrivano sul territorio del suo comune. Test rapidi e comunicazione obbligatoria per coloro che arrivano dall’estero me dalle ex zone rosse. Da oggi scatta il controllo serrato. Una scelta adottata anche in concomitanza con i rientri dall'estero di molti originari del comune che vivono e lavorano all'estero e che in estate ritornano in paese.

Secondo quanto predisposto dal sindaco Marino Sarno chiunque dovesse entrare nel territorio del comune di Volturara Irpina, proveniente dall’estero o dalle ex zone rosse italiane, dovrà comunicare il loro arrivo agli uffici comunali e sottoporsi a test rapidi.

Una scelta adottata seguendo l'esempio dei decreti nazionali e regionali riguardanti le misure di contrasto e del contenimento del Coronavirus.

Va peggio a chi dovrebbe rientrare dai paesi extra europei (sarà possibile solo per motivi di lavoro e di salute, e in ogni caso chi entra a Volturara sarà sottoposto a quarantena). I test saranno eseguiti da personale specializzato presso i locali della guardia medica.