Acconciature gratis per gli eroi del Covid. "L'Irpinia c'è" D'Amelio: lodevole iniziativa

"Ho incontrato una delegazione della Federazione Internazionale Acconciatori Misti per valutare l'inserimento di una struttura ospedaliera della provincia di Avellino tra le location di un'interessante iniziativa di solidarietà che gli acconciatori intendono mettere in campo nelle prossime settimane in Campania, per esprimere gratitudine e riconoscenza agli operatori sanitari impegnati negli ultimi mesi nella cura dei malati e nella lotta al Covid-19". Così dichiara la presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio al margine dell'incontro a Napoli con il presidente FIAM Luigi Forestiero e l'ambassador Oreste Cuomo.

Di concerto con il segretario della Federazione Marcello Auricchio e il vicepresidente Pasquale Cianipasseri, e in raccordo con l'Unità di crisi della Protezione civile regionale, la FIAM organizzerà più giornate dedicate all'acconciatura gratuita dei capelli del personale medico e paramedico con appositi stand da predisporre nei pressi delle strutture ospedaliere della Campania.

"E' una lodevole iniziativa che la Federazione, presente anche a livello internazionale, mi ha proposto di poter estendere anche a un ospedale d’Irpinia. Individueremo presto luogo e data", conclude D'Amelio.