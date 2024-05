Zanelle e tombini completamente ostruiti: l'appello di Ettore Sommariva Appello alla prefettura di Avellino e ai vari organi competenti

L'ex strada statale 414 che da Ariano Irpino porta a Montecalvo Irpino si presenta ancora tutt'oggi nonostante le numerose segnalazioni a mezzo pec, con le zanelle e i vari tombini completamente ostruiti da terreno, erba , fogliame e altri materiali depositati da tempo e caduti dalle scarpate sovrastanti, anche a causa dei cinghiali che contribuiscono negativamente ad abbattere le scarpate laterali.

La denuncia indirizzata al prefetto di Avellino, Provincia settrore viabilità, comune, comando polizia municipale, direzione provinciale Avellino Alto Calore, porta la firma di Ettore Sommariva.

"Al km 0+700 circa (prima del Bivio Sterda), vi è una significativa perdita di acqua, da mesi e non riparata e altre perdite fino a Montecalvo Irpino, davvero uno spreco di una ricchezza che tra l'altro nell'ultimo periodo viene spesso sospesa l'erogazione per insufficienza di disponibilità idrica.

Si sensibilizza altresi, affinché si provveda alla sistemazione, sostituzione e all'aggiornamento della segnaletica verticale, scarsa e illegibile e al rifacimento della segnaletica orizzontale, completamente inesistente.

Si chiede di voler procedere al ripristino e alla pulizia delle scarpate, banchine, tombini e zanelle per il deflusso delle acque meteoriche al momento completamente ostruite.

Alla luce di quando sopra, si chiede un urgente sopralluogo sulla strada in questione da parte di chi di competenza e/o l'ente proprietario della strada provinciale, al fine di valutare e disporre gli interventi tecnici del caso e provvedere a sanzionare i frontisti che non provvedono alla pulizia delle scarpate da erbacce e altra vegetazione, nonche da alberi che sono inclinati sulla carreggiata che potrebbero costituire un pericolo per la pubblica incolumità e delle zanelle.

Si resta in attesa di un vostro urgente sopralluogo e si prega voler adottare ogni utile provvedimento amministrativo nei confronti dei frontisti inadempimenti al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza stradale e pedonale. Si resta in attesa di urgente riscontro."