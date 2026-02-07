Masterplan della Valle Ufita: importante confronto a Napoli con Cuomo Obiettivo della regione Campania: velocizzare l'iter di questo strumento strategico

"Il Masterplan della Valle Ufita programmato già nella precedente legislatura regionale su impulso dei consiglieri regionali Maurizio Petracca e Vincenzo Alaia è stato al centro di un incontro con il sindaco di Grottaminarda, Referente tecnico del Masterplan, Marcantonio Spera, e l'assessore alla valorizzazione del territorio, trasporti, Stazione Hirpinia e piattaforma logistica, Marisa Graziano.

La vision del Masterplan della Valle dell'Ufita è di perseguire uno sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economico) del territorio, valorizzando le eccellenze esistenti e promuovendo nuove attività e insediamenti, in un quadro organico e integrato di pianificazione in cui anche la Stazione Hirpinia sia un elemento unificante e di cerniera".

Lo afferma Vincenzo Cuomo, assessore al governo del territorio e al patrimonio della regione Campania, già senatore e sindaco di Portici.

"Abbiamo discusso di questo, programmando poi un incontro tra i sindaci dei comuni interessati per definire la pianificazione e le risorse da allocare per gli interventi da programmare.

E' stato, quindi, un significativo momento di confronto finalizzato a velocizzare l'iter di questo strumento strategico".

Sono 28 i Comuni coinvolti in questo Masterplan:

L'area “target” con Ariano Irpino, Bonito, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Montaguto, Savignano Irpino, Sturno, Villanova del Battista, più l'area “buffer” che include Carife, Casalbore, Castel Baronia, Fontanarosa, Greci, Luogosano, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Paternopoli, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Angelo all'Esca, Scampitella, Taurasi, Trevico, Vallesaccarda, Zungoli.

