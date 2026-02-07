Ugl Metalmeccanici: "Alla Ema grande successo e importante affermazione" Parla il segretario provinciale Ettore Iacovacci e nazionale Antonio Spersa

Grande attestazione dell’Ugl alla Ema di Morra De Sanctis, azienda metalmeccanica irpina, leader mondiale nella produzione di microfusioni Aerospaziali.

Con la lista dei propri candidati per il rinnovo delle rappresentanze sindacali, l’Ugl Metalmeccanici incrementa i consensi rispetto alla tornata precedente, rafforza la propria rappresentanza sindacale e viene gratificata dalla fiducia dei lavoratori.

Il voto ha permesso alla lista Ugl di aggiudicarsi, con il 18,5% dei consensi, un seggio in Rsu e anche la Rls con l’elezione di Marco Fabbrizio.

Così il segretario provinciale dell’Ugl Metalmeccanici di Avellino, Ettore Iacovacci:

“Nell’azienda Ema l’Ugl si conferma una realtà forte, riuscendo a eleggere un rappresentante dei lavoratori, Marco Fabbrizio, sostenuto dai colleghi con ampia fiducia. Un risultato che consente alla nostra O.S. di raggiungere un traguardo di fatto unico. A differenza delle consultazioni di tre anni fa, quando avevamo ottenuto il 14,5% dei consensi, oggi l’Ugl registra una grande vittoria, incrementando i voti e consentendo anche l’elezione del rappresentante per la sicurezza. È stata premiata una linea responsabile e concreta: i lavoratori chiedono risposte ai loro problemi, come quelle che un sindacato come l’Ugl fornisce da anni, perseguendo una chiara linea riformatrice, salvaguardando lavoro e salari attraverso accordi innovativi e partecipativi. Ringraziamo inoltre tutti i candidati per il risultato raggiunto”.

Dal Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera:

“A nome di tutta la Federazione nazionale che rappresento, giungono i migliori auguri al segretario Iacovacci per l’ottimo lavoro che sta svolgendo in Irpinia. Un ringraziamento va a tutti i candidati, al neo eletto Rsu e Rls Marco Fabbrizio, ai componenti della commissione elettorale e a tutte le lavoratrici e i lavoratori che – conclude Spera – con il loro consenso permettono alla nostra organizzazione sindacale di rappresentarli sempre al meglio, con una squadra che saprà cogliere le istanze di tutti i dipendenti dell’azienda avellinese”.