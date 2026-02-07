Le guardie zoofile del Gadit-odv ritrovano cane e lo riaffidano al proprietario Il Presidente della Gadit Avellino tiene a ringraziare tutti i suoi volontari

La notizia arriva direttamente dal presidente Comunale e Provinciale Antonio Pepe, attraverso un comunicato stampa. La Gadit Avellino (Guardie Ambientali D’Italia-ODV) durante un normale servizio di vigilanza automontata il SOV.Gadit Arghir M.D nota in C/da Castello un Setter che girava spaesato e impaurito per la contrada, da subito il Sov, si avvicina e dava inizio alle attività di lettura microchip, appena rilevata la lettera e prendeva contatti con il servizio veterinario del ASL per rintracciare il proprietario.

Le Guardie Zoofile della Gadit Avellino sono riusciti con professionalità e calma a riaffidare dopo aver controllato il microchip il cane scappato di casa alle cure del proprio padrone. Il Presidente della Gadit Avellino tiene a ringraziare tutti i suoi volontari che sono sempre disponibili a sacrificarsi per la causa,mettendo in secondo piano impegni e famiglia