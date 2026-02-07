Monza-Avellino, i convocati: Sounas out, lesione di basso grado all'adduttore

L'Avellino raggiungerà Monza senza Dimitrios Sounas. Lesione di basso grado all'adduttore lungo di destra, rimediata nel secondo tempo del match vinto con il Cesena, per il greco che salterà la trasferta all'U-Power Stadium. Out anche Andrea Favilli (edema osseo al calcagno sinistro), Armando Izzo (programma di recupero dalla lesione al muscolo soleo di destra) e Justin Kumi (recupero dalla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra). Rientro tra i convocati per Roberto Insigne e per Lorenco Simic dopo il turno di squalifica scontato con i romagnoli.
I convocati: 1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 18 Sgarbi, 19 Reale, 20 Palumbo, 21 Armellino, 27 Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne