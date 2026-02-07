Amianto a cielo aperto ad Ariano: intervento delle guardie nazionali ambientali

Amianto a cielo aperto lungo il Regio tratturo e in località Tesoro ad Ariano Irpino. Intervento sul posto delle guardie nazionali ambientali coordinate dal dirigente generale di settore fondamentale Giuseppe Cocca e dalla responsabile del distaccamento di Ariano Irpino Veronica Cocca.
Entrambe le zone sono state ispezionate accuratamente dalla guardia nazionale ambientale. Dopo i rilievi effettuati, fanno sapere le guardie intervenute, tutto il materiale acquisito verrà trasmesso alle autorità competenti.
Si tratta del primo intervento, dopo il nostro reportage. Una situazione che si trascina da anni, soprattutto in località Tesoro, lungo la strada provinciale 10 che porta a Monteleone di Puglia, dove non sono bastati i sequestri da parte dei carabinieri.
Un fenomeno in evoluzione con conseguenze gravi per l'ambiente. Possibili sviluppi sulla vicenda nelle prossime ore.