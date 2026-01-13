Amianto a cielo aperto lungo il regio tratturo ad Ariano: ecco le immagini

Amianto sversato a cielo parto lungo il regio tratturo nella zona di Camporeale ad Ariano Irpino, a pochi metri dall'istituto di ricerche genetiche Biogem.
E' successo per l'ennesima volta. Era accaduto già in precedenza nel settembre del 2025 come riportato in questo articolo (leggi qui). Vicenda seguita dalla polizia municipale su indagine della procura di Benevento.
Ma questa volta c'è di più: siamo in grado di mostrarvi anche un video dell'ennesimo abbandono scellerato, in una cunetta, ben nascosto dalla vegetazione, nelle vicinanze di alcune aziende. Ecco le immagini girate oggi 13 gennaio 2026. (Clicca qui per vederle).
Una pessima abitudine di laciare in strada, nelle zone di campagna in modo particolare, lastre di eternit per evitare evidentemente i costi di smaltimento.
E un reato grave, penale, che prevede multe elevate e può portare alla reclusione da 1 a 3 anni. Giriamo la segnalazione a chi di competenza per i dovuti accertamenti.