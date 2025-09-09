Lastre di amianto a cielo aperto nelle campagne: situazione fuori controllo

Lastre di amianto a cielo aperto nelle campagne arianesi. Da Camporeale e località Tesoro. Situazione ormai fuori controllo. La zona Pip che giovedì 11 settembre ospiterà a Biogem il ministro dell'interno Matteo Piantedosi si presenta in pessimo stato.
Solo pochi giorni fa, lo scempio più totale all'ingresso del macello mai entrato in funzione che dovrebbe essere riconvertito a ospedale veterinario, punto di riferimento per la Campania.
Uno sversatoio a cielo aperto accanto ad una campana per la raccolta del vetro. Area successivamente bonificata, ma continuamente meta di incivili.
Rifiuti di ogni genere sparsi ovunque, nelle piazzole e campagne circostanze a cui si aggiunge amianto, pneumatici e ingombranti.
Viene rivolto un appello a chi di competenza affichè l'intera area possa essere più presto liberata dal degrado.