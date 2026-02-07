Ariano, rigonfiamenti e lesioni sulle mura dello stadio: occorre intervenire Un fenomeno che sembrerebbe in evoluzione: serve un intervento di manutenzione

Rigonfiamenti con successive lesioni e rotture dovute a infiltrazioni pesanti. E' quanto sta accadendo lungo viale Tigli ad Ariano Irpino sulle mura della tribuna centrale dello stadio Silvio Renzulli, dove il sole non batte mai e la manutenzione latita da lunghi anni.

Un fenomeno che sembrerebbe in evoluzione negli ultimi tempi e che non è sfuggito ai nostri occhi. Un dato sembra certo: dall'altra parte del muro, lato tribuna e rettandolo di gioco, non sembrano accentuate fessurazioni e cadute di intonaco. La muratura esistente dovrebbe essere salva.

Le cause, secondo esperti in materia:

Un distacco causato senza dubbi da infiltrazioni che ne hanno compromesso l'integrità. Uno spessore molto grande che evidentemente non ha avuto un giusto aggrappante al muro.

Cosa andrebbe fatto nell'immediato

Bisognerebbe innanzitutto eliminare tutta la parte di intonaco ammalorato, effettuare un ritocco sui ferri arrugginiti con materiale specifico, che potrebbe essere ad esempio una malta cementizia bicomponente Mapefer, un prodotto importante di aggrappante e uno strato di intonaco per esterni che non sia permeabile e quindi impedisca un nuovo rigonfiamento e infiltrazioni.

Il dato

L'impressione è che allo stato attuale vi sia una quantità di intonaco sovrapposto che negli anni ha determinato solo spessore senza avere il giusto aggrappante.