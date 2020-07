Tumore al seno, continua la prevenzione con l'Amos Partenio A Mercogliano grande successo per la giornata dedicata alle visite gratuite

Si è tenuta ieri, domenica 19 luglio, un’altra giornata dedicata alla prevenzione con l’Amos Partenio a Mercogliano. Le visite senologiche gratuite, eseguite nel rispetto delle norme anti Covid, sono state effettuate dai senologi, dottori Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo, presso la sede di Mercogliano della Caritas (ex scuola elementare) di via G. Matteotti.

A partire dalle 16:30, circa 60 persone hanno partecipato agli ambulatori della prevenzione targati Amos Partenio, le cui volontarie, dopo aver effettuato un corso di formazione per la sanificazione degli ambienti, sono pronte ad accogliere e assistere tutti coloro che vorranno sottoporsi alle visite garantendo il totale rispetto delle misure anti contagio.

Si ringraziano, come sempre, i senologi dottor Carlo Iannace e dottor Giuseppe Amaturo per la disponibilità e l’operato che insieme alle associazioni portano avanti sul territorio; il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio e l’amministrazione comunale per la disponibilità. Un grazie particolare all’amica e responsabile della Caritas sede di Mercogliano, Giuseppina Picca, per l’ospitalità e a tutti quanti hanno partecipato sottoponendosi alle visite e continuando a credere nell’importanza della prevenzione, oggi più di ieri.

Proseguono intanto i preparativi del Drive In Rosa 2020 che si terrà il primo agosto 2020 a Bagnoli Irpino, con attività che proseguiranno per l’intera giornata sull’altopiano del Laceno. L’Amos Partenio vi aspetta per trascorrere insieme una giornata all’insegna del rosa.