Nonno Giuseppe compie 100 anni, Trevico in festa Sopravvissuto alla spagnola, oggi affronta la sfida del covid

Trevico festeggia il suo centenario: Giuseppe Pronti compie un secolo di vita. Nato l'8 ottobre 1920, è da sempre residente nel comune di Trevico, in contrada Molini.

Storia vivente della nostra comunitá - scrive il sindaco Nicolino Rossi - padre di 4 figli, sopravvissuto nei primi anni di vita alla spagnola, oggi affronta questa nuova sfida del covid con i dovuti accorgimenti.

A Molini ha costruito la sua famiglia. Oggi, per lui, il grande onore di festeggiare i 100 anni. Presente alla cerimonia organizzata presso Palazzo Scola vi era l' amministrazione comunale e tutti i familiari che per l' occasione sono giunti da diverse città italiane e svizzere. La nostra comunitá onorata del felice evento, fa i più sinceri auguri di buon compleanno al signor Giuseppe.