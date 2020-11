Mamma positiva al Covid partorisce la sua bellissima bambina La gioia di Volturara. Il sindaco: stanno entrambe bene, tornate presto

Coronavirus, dati confortanti arrivano dal comune di Volturara dove ieri l'Asl non ha attestato casi di positività al virus. Lo rende noto il sindaco Nadia Manganaro che comunica anche un'altra buona notizia: una donna di Volturara positiva al covid ha dato alla luce la sua piccola.

La comunità è in festa per la nuova nata, che rappresenta uno splendido e autentico segno di buona speranza per il futuro del comune irpino, messo a dura prova da lunghe settimane di emergenza.

"Questo dato non ci deve tranquillizzare ,il virus sta dilagando in tutti i paesi,nelle fabbriche ed in ogni dove, dobbiamo restare vigili e concentrati.

Oggi finalmente dopo quindici giorni di angosce , paure,smarrimento per la situazione epidemiologica, arriva per il Nostro paese la notizia più bella: la nostra Concittadina positiva al covid ha dato alla luce una bellissima bambina. Un grido forte alla vita e alla speranza. Un percorso, il Suo, difficile e solitario, conclusosi con il pianto più bello, quello che annuncia la vita, la gioia, la meraviglia. Stanno entrambe benissimo.Volturara vi abbraccia forte ,non vede l'ora che torniate a casa ".