Covid, il medico Volpe del Moscati: non sappiamo come curarvi Lo sfogo su facebook del Direttore UOC Immunoematologia

Fa discutere il post pubblicato sul suo profilo Facebook del medico Direttore UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, presso l’azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specialità San Giuseppe Moscati di Avellino, Silvestro Volpe. Demoralizzato dalla morte del suo collega Magliocca, Volpe si sfoga e scrive:

“Dovete sapere una cosa: non sappiamo come curarvi. Chi ce la fa…ce l’avrebbe fatta anche senza il nostro aiuto. C’è chi ce la fa e chi no (non sappiamo perché). Ma non dipende da noi e non fate affidamento su di noi. Non ammalarsi è la cosa migliore. Consiglio: non sfidate, state lontano da questo bastardo. E’ questo il modo migliore per stare tranquilli”.