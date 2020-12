"Io,tra i primi a vaccinarsi. Un atto d'amore per la comunità" Modestino Matarazzo, infermiere del Moscati: facciamolo tutti, è la speranza

Arriveranno domenica mattina le prime 720 dosi del vaccino anticovid in Campania per il "v-day" dimostrativo che si svolgerà in tutta Italia. Le dosi, si apprende dalla Regione Campania, arriveranno all'Ospedale del Mare di Napoli e da lì saranno subito smistate negli altri sei punti di vaccinazione previsti per la prima giornata dimostrativa, dove arriveranno nel giro di due ore.

Il primo vaccinato a Napoli sarà Giuseppe Bianco, caposala del CoViD residence dell'ospedale del Mare di Napoli, al Moscati di Avellino saranno Mariangela Raimondo, 40enne dirigente medico dell’Unità Operativa di Medicina Interna specializzato in Reumatologia e assegnato al Covid Hospital, e Modestino Matarazzo, 45enne infermiere dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione e referente infermieristico della terapia intensiva Covid.

“Il vaccino rappresenta una speranza - racconta Modestino Matarazzo -. Sono felice e convinto di essere tra primissimi a sottopormi alla dose. Ma bisogna riflettere su un aspetto fondamentale: se non lo faremo tutti per raggiungere la tanto celebre immunità di gregge, sarà tutto inutile. Ci tengo, infatti, a precisare, che non mi piace parlare di immunità di gregge, una parola che secondo me devia il senso autentico di un obiettivo molto prezioso. Quello che dobbiamo raggiungere è l’immunità di comunità, ecco questa è la definizione giusta per questo prezioso e necessario obiettivo. Con orgoglio rappresento tutti gli operatori sanitari che come me sono stati in prima linea durante questa pandemia”.

I punti di somministrazione in Campania saranno 6. A Napoli oltre all'Ospedale del Mare ci sarà la vaccinazione al Cardarelli e al Cotugno, a Caserta all'Ospedale San Sebastiano, ad Avellino al Moscati, a Benevento al San Pio, a Salerno al Ruggi. La vaccinazione dimostrativa si svolgerà anche in una rsa di Napoli al Frullone.

Ogni ospedale avrà poco meno di cento vaccini, mentre la rsa ne avrà una ventina. Ogni ospedale ha già l'elenco di medici, infermieri e oss che si sono prenotati e a cui saranno somministrati i vaccini nel giro di sei ore in ogni ospedale. In Campania si partirà dalle 9 della mattina del 27 dicembre e l'evento durerà fino alle 22. Si vaccineranno, complessivamente, 2.700 persone, in gruppi da 100 in 27 centri vaccinali a seguire. A Napoli già allestite le tendostrutture nei pressi degli ospedali Cotugno e del Mare, ma verrà con ogni probabilità allestita un'altra postazione anche all'ospedale San Paolo. Subito dopo l'iniezione, i pazienti resteranno circa 20 minuti nelle camere di osservazione, prima di andare via. Ma il monitoraggio proseguirà anche nei giorni successivi, per controllare l'eventuale insorgere di allergie o altre reazioni indesiderate.