Scandone: Flavio Gay entra nel roster biancoverde "La voglia di vincere e il progetto ambizioso mi hanno spinto a venire qui ad Avellino"

La Scandone Avellino ha ufficializzato l'accordo con Flavio Gay, atleta classe 1998, playmaker/guardia, "che vestirà la maglia biancoverde per il prosieguo della stagione": si legge nella nota del club. "Sono molto felice dell’approdo alla Scandone Avellino. - ha affermato Gay - So che la squadra sta attraversando un periodo abbastanza impegnativo, ma che al tempo stesso la società si sta dando molto da fare per raggiungere l’obiettivo prefissato ad inizio anno ed io non posso fare altro che raccogliere questa sfida e mettermi a disposizione dell’allenatore e di tutti i miei compagni. La voglia di vincere e il progetto ambizioso mi hanno spinto a venire qui ad Avellino catapultandomi in un campionato che conosco molto poco. Voglio regalare una gioia a tutti i tifosi biancoverdi e alla società affinchè si realizzi quel sogno sfumato l’anno scorso a pochi secondi dalla sirena finale. Non vedo l’ora di iniziare e dare il mio contributo alla causa".

La scheda

"Cresciuto cestisticamente nel vivaio del Derthona Basket, Gay esordisce in Serie B a soli 16 anni, iniziando già dall’anno successivo a ritagliarsi minutaggi importanti. Con il College Basket Borgomanero vive la sua prima esperienza in Serie C, chiudendo la stagione a 9,3 punti di media. Nell’annata seguente si divide tra campionato Under 18, Serie B e C Gold, competizione nella quale si mette particolarmente in evidenza facendo registrare 19,6 punti di media e un massimo di 32 punti in una singola gara. Il definitivo salto in Serie B arriva nella stagione 2016/2017 con il Valsesia Basket. Negli anni successivi veste le maglie di Barcellona Pozzo di Gotto, Faenza e Pescara, contribuendo con quest’ultima alla promozione in Serie A2. Nel 2019 sceglie Cecina, dove disputa una delle migliori stagioni della sua carriera dal punto di vista individuale, chiudendo con 22,6 punti, 8,5 rimbalzi e 5,2 assist di media in oltre 34 minuti di utilizzo. Le prestazioni offerte gli valgono la prima chiamata in Serie A2 con Capo d’Orlando, dove cresce sensibilmente nel corso della stagione, passando dagli 8 punti di media della prima fase ai 12,4 della seconda. L’annata successiva, iniziata nuovamente a Capo d’Orlando, si conclude a Jesi, dove produce 12,3 punti di media in Serie B. Nelle due stagioni successive è protagonista con la Virtus Cassino, risultando determinante per il raggiungimento della salvezza in entrambe le occasioni. Dopo la scorsa stagione a Ravenna, sempre in B Nazionale, quest’anno ha iniziato il campionato nella Paffoni Fulgor Basket Omegna, formazione di pari categoria, con cui ha fatto registrare 10,5 punti, 4,6 rimbalzi e 3,4 assist di media in 20 partite disputate".