Pensioni di gennaio in pagamento dal 28 dicembre Poste italiane: così in provincia di Avellino

Poste italiane comunica che in provincia di Avellino le pensioni del mese di gennaio verranno accreditate a partire da lunedì 28 dicembre per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto banco posta o di una postepay evolution. I titolari di carta postamat, carta libretto o di postepay evolution potranno prelevare i contanti dai 97 atm postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

In funzione della diffusione del virus Covid-19, l’azienda ricorda l’esigenza di agire con responsabilità nel

rispetto delle indicazioni delle autorità.

In tal senso, la volontà di continuare a garantire un servizio essenziale per la vita del nostro Paese,

coniugata con la necessità di tutelare la salute di clienti e dipendenti, impone l’adozione di provvedimenti

rispondenti alle disposizioni normative attualmente in vigore.

Pertanto, coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti in un ufficio postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal seguente calendario che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento:

I cognomi dalla A alla C lunedì 28 dicembre

Dalla D alla G martedì 29 dicembre, dalla H alla M mercoledì 30 dicembre, dalla N alla R giovedì mattina 31 dicembre e dalla S alla Z sabato mattina 2 gennaio.

Poste italiane ricorda che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri.

Si comunica inoltre che in 160 uffici postali della provincia di Avellino è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite whatsapp. Richiedere il ticket elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a conseguire la prenotazione del ticket. Per gli uffici abilitati alla prenotazione su whatsapp, è stata riattivata anche la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet utilizzando l’app “Ufficio Postale” oppure da pc collegandosi al sito poste.it, senza la necessità di registrarsi.

Negli uffici postali con possibilità di prenotazione “a distanza”, è inoltre possibile tornare ad attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali. Per conoscere gli uffici abilitati alla prenotazione del ticket da remoto e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.