Covid, morta una 62enne di Nusco Quattro le vittime nelle ultime 24 ore

E' deceduta oggi, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera Moscati, una 62enne di Nusco. La donna era arrivata al Pronto soccorso di Contrada Amoretta in condizioni critiche il 24 dicembre. Attualmente alla Città ospedaliera sono ricoverati 37 pazienti Covid positivi di cui 9 in Terapia Intensiva. In precedenza avevano perso la loro battaglia contro il virus altre tre persone: due al Covid Hospital Landolfi di Solofra e una al Moscati.